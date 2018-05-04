У ФСБ заявляють про затримання українських рибалок біля берегів Криму

Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.



Про це повідомляє 4 травня прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії по Криму, зазначає видання "Крим. Реалії".



"Затримано українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки - місто Очаків, Україна)", - йдеться в повідомленні.



За словами російських силовиків, судно затримали за незаконний промисел камбали-калкана.



У ФСБ стверджують, що в результаті перевірочних заходів вилучено незаконні знаряддя лову – кілька кілометрів сітки, судно та екіпаж з п'яти громадян України доставлені до Криму "для проведення процесуальних дій".