У ФСБ заявляють про затримання українських рибалок біля берегів Криму

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П'ятниця, 4 травня 2018, 13:57

Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.

Про це повідомляє 4 травня прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії по Криму, зазначає видання "Крим. Реалії".

"Затримано українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки - місто Очаків, Україна)", - йдеться в повідомленні.

За словами російських силовиків, судно затримали за незаконний промисел камбали-калкана.

У ФСБ стверджують, що в результаті перевірочних заходів вилучено незаконні знаряддя лову – кілька кілометрів сітки, судно та екіпаж з п'яти громадян України доставлені до Криму "для проведення процесуальних дій".

Теми: Крим права людини
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