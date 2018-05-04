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У ФСБ заявляють про затримання українських рибалок біля берегів Криму

П'ятниця, 4 травня 2018, 13:57

Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.

Про це повідомляє 4 травня прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії по Криму, зазначає видання "Крим. Реалії".

"Затримано українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки - місто Очаків, Україна)", - йдеться в повідомленні.

За словами російських силовиків, судно затримали за незаконний промисел камбали-калкана.

У ФСБ стверджують, що в результаті перевірочних заходів вилучено незаконні знаряддя лову – кілька кілометрів сітки, судно та екіпаж з п'яти громадян України доставлені до Криму "для проведення процесуальних дій".

У Державній прикордонній службі України зазначають, що судно мало дозвільні документи на вилов риби в межах 12-мильної морської зони.

"Це невеличкий риболовецький баркас, на борту якого перебувало 5 моряків. Судно було оформлено на вилов риби згідно встановленого порядку. Воно мало необхідні дозвільні документи, але на вилов риби в межах територіального моря або 12-мильної морської зони. Тобто судно не оформлялося на вихід за межі державного кордону України", – розповів в ефірі 112 каналу речник ДПСУ Олег Слободян.

"Сказати, яким чином судно опинилося в тій зоні, яку ми вважаємо тимчасово анексованою Росію, наразі важко. Швидше за все, капітан судна порушив кордон і вирушив туди, де, на його думку, буде кращий вилов і знехтував ризиками бути затриманими силами країнами окупанта", – висловив припущення він.

За словами Слободяна, ДПСУ ще вивчає всі обставини цього інциденту, але про місцеперебування українських моряків інформації не має, оскільки не контактує з представниками держави-окупанта.

Теми: Кримправа людини
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