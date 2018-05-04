МЗС застерігає українських моряків: збільшилася кількість арештів за кордоном
У Міністерстві закордонних справ констатують збільшення кількості фактів затримання і арешту українців - членів екіпажів морських суден за кордоном і застерігають від співпраці з сумнівними компаніями.
Відповідні рекомендації громадянам України, які планують працевлаштування в судноплавних компаніях, оприлюднив у п'ятницю департамент консульської служби МЗС.
За даними МЗС, основними причинами затримань та арештів є перевезення нелегальних мігрантів і заборонених вантажів.
"Та передумовою потрапляння в надзвичайні ситуації слугують необізнаність, легковажність прийняття рішення про виконання робіт або згода на незаконний швидкий заробіток", – наголошують дипломати.
Міністерство закордонних справ застерігає громадян України – моряків від співпраці з сумнівними недобросовісними крюїнговими компаніями і фізичними особами, діяльність яких суперечить законодавству України та міжнародним правовим актам зі сфери мореплавства і пов’язана з організованими злочинними групами.
МЗС наголошує на необхідності дотримання процедури підписання індивідуальних контрактів щодо працевлаштування на морських суднах за кордоном, що є однією з передумов запобігання виникненню кризових ситуацій.
Детальніше про те, на що слід особливо звернути увагу морякам при підписанні контрактів читайте тут.
Перевезення нелегалів до Європи, контрабанда сигарет, алкоголю, зброї і наркотиків - лише деякі гріхи, за які українців ловлять в чужих територіальних водах.
У листопаді 2017 року УП писала про моряків з паспортом України в іноземних в'язницях.
Детальніше в матеріалі: "Стоп-машина. Як українські моряки сидять у закордонних в'язницях"