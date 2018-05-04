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МЗС застерігає українських моряків: збільшилася кількість арештів за кордоном

П'ятниця, 4 травня 2018, 16:18

У Міністерстві закордонних справ констатують збільшення кількості фактів затримання і арешту українців - членів екіпажів морських суден за кордоном і застерігають від співпраці з сумнівними компаніями.

Відповідні рекомендації громадянам України, які планують працевлаштування в судноплавних компаніях, оприлюднив у п'ятницю департамент консульської служби МЗС.

За даними МЗС, основними причинами затримань та арештів є перевезення нелегальних мігрантів і заборонених вантажів.

"Та передумовою потрапляння в надзвичайні ситуації слугують необізнаність, легковажність прийняття рішення про виконання робіт або згода на незаконний швидкий заробіток", – наголошують дипломати.

Міністерство закордонних справ застерігає громадян України – моряків від співпраці з сумнівними недобросовісними крюїнговими компаніями і фізичними особами, діяльність яких суперечить законодавству України та міжнародним правовим актам зі сфери мореплавства і пов’язана з організованими злочинними групами.

МЗС наголошує на необхідності дотримання процедури підписання індивідуальних контрактів щодо працевлаштування на морських суднах за кордоном, що є однією з передумов запобігання виникненню кризових ситуацій.

Детальніше про те, на що слід особливо звернути увагу морякам при підписанні контрактів читайте тут.

Перевезення нелегалів до Європи, контрабанда сигарет, алкоголю, зброї і наркотиків - лише деякі гріхи, за які українців ловлять в чужих територіальних водах.

У листопаді 2017 року УП писала про моряків з паспортом України в іноземних в'язницях.

Детальніше в матеріалі: "Стоп-машина. Як українські моряки сидять у закордонних в'язницях"

Українська правда
Теми: флотторгівляМЗС
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