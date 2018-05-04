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Трамп заявляє, що погодив зустріч з Кім Чен Ином

П'ятниця, 4 травня 2018, 17:31

Президент США Дональд Трамп заявляє про узгодження дати і місця для проведення зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє 4 травня агентство "Блумберг".

"У нас є дата і є місце", - сказав Трамп журналістам в Білому домі по дорозі на борт вертольота.

Президент США поки не уточнив точної дати та місця зустрічі на вищому рівні.

Раніше повідомлялось, що в США розглядають Швейцарію як найбільш підходяще місце для проведення саміту за участю американського лідера Дональда Трампа та глави КНДР Кім Чен Ина.

Кандидат на посаду держсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео зустрічався з Кім Чен Ином для обговорення можливої зустрічі лідерів двох країн.

Трамп висловив сподівання на плідну зустріч з північнокорейським лідером, однак попередив, що піде з зустрічі, якщо вона здасться йому не результативною.

Як відомо, США наполягають на денуклеаризації КНДР. Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПівнічна Корея
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