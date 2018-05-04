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У МТОТ розповіли, скільки цивільних загинули від мін на Донбасі

П'ятниця, 4 травня 2018, 18:07

За 4 роки війни на Донбасі від мін та вибухонебезпечних залишків зброї загинули щонайменше 355 цивільних осіб, 1456 – отримали поранення.

Про це повідомляє сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"У період з травня 2014 по березень 2018 року від мін та вибухонебезпечних залишків війни на підконтрольній Україні території Донбасу загинули щонайменше 355 цивільних осіб, 1456 – отримали порання", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Донецькій області зафіксовано 178 загиблих та 1108 – поранених, в Луганській області – 177 загиблих та 348 поранених.

Зазначається, що ці дані не є вичерпними, оскільки враховують лише підтверджені випадки смерті чи поранень, і можуть бути переглянуті у бік збільшення у разі надходження нової інформації.

Теми: Донбасвійнажертви
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