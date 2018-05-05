У Києві стався вибух, є загиблий

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Субота, 5 травня 2018, 01:11

У Києві на Куренівці (вулиця Кирлівська, 117) стався вибух, одна людина загинула.

Про це повідомляє "Громадське".

Вибух пролунав близько 00:45. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту. Крім цього, за викликом приїхали групи швидкого реагування, вибухотехніки та медики.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого.

За попередніми даними, стався вибух гранати.

За словами свідка, швидше за все загинув безхатько. Він сидів на вході у двір на порозі приміщення, яке здається в оренду.

Теми: Київ вибух
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