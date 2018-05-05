У Києві стався вибух, є загиблий

У Києві на Куренівці (вулиця Кирлівська, 117) стався вибух, одна людина загинула.

Про це повідомляє "Громадське".

Вибух пролунав близько 00:45. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту. Крім цього, за викликом приїхали групи швидкого реагування, вибухотехніки та медики.

У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 4, 2018

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого.

За попередніми даними, стався вибух гранати.

За словами свідка, швидше за все загинув безхатько. Він сидів на вході у двір на порозі приміщення, яке здається в оренду.