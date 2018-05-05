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У Києві стався вибух, є загиблий

Субота, 5 травня 2018, 01:11
У Києві стався вибух, є загиблий

У Києві на Куренівці (вулиця Кирилівська, 117) стався вибух, одна людина загинула.

Про це повідомляє "Громадське".

Вибух пролунав близько 00:45. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту. Крім цього, за викликом приїхали групи швидкого реагування, вибухотехніки та медики.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого.

Станом на 01:45 слідчі почали допитувати свідків. За попередніми даними, на вулиці стався  вибух гранати.

За словами свідка, швидше за все загинув безхатько. Він сидів на вході у двір на порозі приміщення, яке здається в оренду.
 
Громадське

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвибух
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