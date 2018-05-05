У Києві стався вибух, є загиблий

У Києві на Куренівці (вулиця Кирилівська, 117) стався вибух, одна людина загинула.

Про це повідомляє "Громадське".

Вибух пролунав близько 00:45. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту. Крім цього, за викликом приїхали групи швидкого реагування, вибухотехніки та медики.

У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 4, 2018

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого.

Станом на 01:45 слідчі почали допитувати свідків. За попередніми даними, на вулиці стався вибух гранати.

У Києві за адресою Кирилівська, 117 пролунав вибух. Одна людина загинула. Свідок Юрій розповів, що чув 2 "хлопки" pic.twitter.com/NlDsstH8Km — Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 4, 2018