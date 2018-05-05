Україна вперше закупить специфічні сироватки та імуноглобуліни - МОЗ

Україна вперше на національному рівні почне закуповувати сироватки та імуноглобуліни проти дифтерії, сказу, правцю, ботулізму та малярії.

Відповідний наказ №629 від 6 квітня, що затверджує перелік необхідних специфічних сироваток, оприлюднений на сайті МОЗ, повідомляє прес-служба відомства.

"Це єдині ліки, що можуть врятувати життя людей, які заразилися смертельно небезпечними хворобами, такими як ботулізм, дифтерія, сказ, правець та малярія. Щороку в Україні сотні людей хворіють на них", - заявила у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"До закупівель включено 11 номенклатур, зокрема сироватки та імуноглобуліни проти дифтерії, сказу, правцю, ботулізму та малярії. Ці препарати вже цьогоріч почнуть закуповувати міжнародні організації. Всього на закупівлю сироваток та імуноглобулінів у 2018 році закладено 40 млн грн", - наголосили у міністерстві.

"Наразі всі наявні в Україні сироватки й імуноглобуліни - гуманітарні вантажі. Від 2014 року виробники їх не реєстрували - це довгий та дороговартісний процес.

Виробники не готові витрачати час і гроші на реєстрацію препаратів, які не будуть гарантовано закуплені.

А МОЗ, відповідно до закону, не може бути ініціатором реєстрації. Тому гуманітарні вантажі до цього часу були єдиним шляхом забезпечити громадян України специфічними сироватками в разі необхідності", - підкреслила Супрун.

"Державні закупівлі через міжнародні організації дозволяють заводити в Україну нові препарати без попереднього подання виробника на реєстрацію.

Незареєстровані в Україні препарати, що пройшли міжнародну перевірку якості та сертифікацію, можуть подаватися на тендер, і, у випадку перемоги в тендері, реєструються в Україні за спрощеною процедурою", - зазначили у МОЗ.