На шахті "Золоте" стався прорив води, є загроза затоплення - МТОТ

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Субота, 5 травня 2018, 05:15

На шахті "Золоте" на Луганщині стався прорив шахтних вод, унаслідок чого приплив води збільшився до 2 тис. кубометрів на годину.

Про це 4 травня повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

На шахті припинили робити з видобутку вугілля та зупинили проходження гірничих виробок.

"Наявних потужностей шахти "Золоте" не вистачає для відкачування такого обсягу води, через що рівень затоплення продовжує зростати", - йдеться у повідомленні.

"На шахті ввели в дію план ліквідації аварії та встановили цілодобове чергування старшого керівництва шахти. Співробітники працюють над прискоренням закупівлі обладнання для посилення водовідливного комплексу шахти", - зазначили у МТОТ.

Причиною збільшення обсягів води, що надходить, вважають прорив води із затоплених шахт "Родіна" і "Первомайська", які розташовані на окупованій частині Луганської області і гідрологічно пов'язані з шахтою "Золоте".

Теми: шахти Луганська область
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