У РФ проходять акції протесту проти Путіна "Він нам не цар"

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Субота, 5 травня 2018, 11:40

У Росії проходять мітинги "Він нам не цар" до інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

У багатьох містах заходи, організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального, не узгоджені з владою.

Акції протесту "Він нам не цар" почалися з далекого сходу РФ. 

На мітингу у Владивостоку основний меседж - "досить терпіти Путіна ще шість років або скільки він там собі намалює", у Хабаровську - "Геть царя, геть царя!".

Також акції проходять у Томську і Красноярську (там учасники мітингу влаштували стихійну ходу), Південно-Сахалінську, Тюмені, Пензі. 

Разом з тим у Москві під час проведення акції влада вирішила провести на Двірцевій площі репетицію параду, який відбудеться 9 травня. Рішення було ухвалено 4 травня у другій половині дня, до цього репетиції були призначені лише на 4 і 7 травня. Початок мітингу заплановано на 14:00 за місцевим часом. 

 
Акція у Південно-Сахалінську
Акция в Хабаровске
Акція у Хабаровську 
Акция в Омске
Акція в омську
Акция в Красноярске
Акція у Красноярську 

Як повідомляє Эхо Москвы, напередодні у різних регіонах РФ повідомлялося про затримання прихильників Навального.

Зокрема, у Тамбові поліцейські забрали у відділення поліції помічника координатора місцевого штабу опозиціонера, в Рязані - активіста, який поширював листівки про акцію. Також стало відомо про затримання активістів у Красноярську, Краснодарі і Петербурзі.

5 травня також повідомляється про затримання: "У Барнаулі влада привезла в гайд-парк дітей і заявила, що наш мітинг заважає дітям. Скористалися дітьми, щоб затримати координатора штабу і його заступника", повідомили у штабі Навального.

Також повідомляється, що у Красноярську після мітингу люди провели ходу: від 15 до 50 осіб, за різними даними, були затримані.

Координатора штабу акції у Томську Ксенію Фадєєву затримали під час акції "Він нам не цар": зазначається, що її проведенню у центрі міста влада намагалася запобігти.

Українська правда
Теми: Путін мітинги Росія
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