У РФ проходять акції протесту проти Путіна "Він нам не цар"

У Росії проходять мітинги "Він нам не цар" до інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

У багатьох містах заходи, організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального, не узгоджені з владою.

Акції протесту "Він нам не цар" почалися з далекого сходу РФ.

На мітингу у Владивостоку основний меседж - "досить терпіти Путіна ще шість років або скільки він там собі намалює", у Хабаровську - "Геть царя, геть царя!".

Також акції проходять у Томську і Красноярську (там учасники мітингу влаштували стихійну ходу), Південно-Сахалінську, Тюмені, Пензі.

Разом з тим у Санкт-Петербурзі під час проведення акції влада вирішила провести на Двірцевій площі репетицію параду, який відбудеться 9 травня. Рішення було ухвалено 4 травня у другій половині дня, до цього репетиції були призначені лише на 4 і 7 травня. Початок мітингу заплановано на 14:00 за місцевим часом.

В Санкт-Петербурге люди собираются по периметру оцепленной Дворцовой площади. Отличная съёмка с дрона: #ОнНамНеЦарь https://t.co/XPSE9PAvsP pic.twitter.com/qtqHw07IxH — Навальный LIVE (@navalnylive) May 5, 2018

Акція у Південно-Сахалінську Акція у Хабаровську Акція в омську Акція у Красноярську

Як повідомляє Эхо Москвы, напередодні у різних регіонах РФ повідомлялося про затримання прихильників Навального.

Зокрема, у Тамбові поліцейські забрали у відділення поліції помічника координатора місцевого штабу опозиціонера, в Рязані - активіста, який поширював листівки про акцію. Також стало відомо про затримання активістів у Красноярську, Краснодарі і Петербурзі.

5 травня також повідомляється про затримання: "У Барнаулі влада привезла в гайд-парк дітей і заявила, що наш мітинг заважає дітям. Скористалися дітьми, щоб затримати координатора штабу і його заступника", повідомили у штабі Навального.

Також повідомляється, що у Красноярську після мітингу люди провели ходу: від 15 до 50 осіб, за різними даними, були затримані. Згодом стало відомо, що затримано 150 осіб.

Координатора штабу акції у Томську Ксенію Фадєєву затримали під час акції "Він нам не цар": зазначається, що її проведенню у центрі міста влада намагалася запобігти.