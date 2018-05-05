Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві на стоянці горіло 54 авто

Субота, 5 травня 2018, 16:07
У Києві на стоянці горіло 54 авто

У Києві на Столичному шосе на автостоянці горіли 54 автомобілі. Загиблих та травмованих немає.

 
Всі фото ДСНС

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 5 травня о 13:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Голосіївському районі на Столичному шосе виникла пожежа.

За інформацією dtp.kiev.ua, займання сталося на Столичному шосе, 98, де розміщувався штрафмайданчик.

 

Прибувши на зазначену адресу, вогнеборці встановили, що на відкритій автостоянці горить близько 54 автомобілів. 

О 14:08 пожежу на площі 200 кв. м було локалізовано, а о 14:15-ліквідовано.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується правоохоронними органами.

 
 

Українська правда
Теми: КиївДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: