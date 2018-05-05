У Києві на стоянці горіло 54 авто

У Києві на Столичному шосе на автостоянці горіли 54 автомобілі. Загиблих та травмованих немає.

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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 5 травня о 13:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Голосіївському районі на Столичному шосе виникла пожежа.

За інформацією dtp.kiev.ua, займання сталося на Столичному шосе, 98, де розміщувався штрафмайданчик.

Прибувши на зазначену адресу, вогнеборці встановили, що на відкритій автостоянці горить близько 54 автомобілів.

О 14:08 пожежу на площі 200 кв. м було локалізовано, а о 14:15-ліквідовано.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується правоохоронними органами.