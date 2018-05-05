У Києві на стоянці горіло 54 авто

У Києві на Столичному шосе на автостоянці горіли 54 автомобілі. Загиблих та травмованих немає.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 5 травня о 13:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Голосіївському районі на Столичному шосе виникла пожежа.

Прибувши на зазначену адресу, вогнеборці встановили, що на відкритій автостоянці горить близько 54 автомобілів.

О 14:08 пожежу на площі 200 кв. м було локалізовано, а о 14:15-ліквідовано.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується правоохоронними органами.