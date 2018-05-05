На Чернігівщині солдат загинув на полігоні через наїзд БМП

На полігоні смт Гончарівське Чернігівської області солдат-контрактник загинув внаслідок наїзду БМП.

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, 4 травня близько 17:00 на загальновійськовому полігоні військовослужбовець за контрактом механік-водій однієї з військових частин, перебуваючи за кермом БМП, скоїв наїзд на солдата-контрактника - військовослужбовця своєї ж військової частини, 1996 р.н.

Внаслідок наїзду останній загинув на місці.

Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що обидва військовослужбовці залишилися після проведення бригадних тактичних навчань поблизу тактичного поля загальновійськового полігону з метою проведення ремонту двох бойових машин піхоти.

"Грубо порушуючи статути Збройних сил України, перед проведенням ремонтних робіт обидва контрактники придбали у найближчому селищі алкогольні напої, які й вжили на місці трагедії", - повідомили в прокуратурі.

Винуватець трагедії, закінчивши ремонт, вирішив під’їхати до іншої БМП з метою взяття її на буксир. Проте він не помітив потерпілого, який ліг відпочивати поблизу другої БМП, та скоїв наїзд на нього, внаслідок чого останній отримав важкі травми, несумісні з життям.

Стан алкогольного сп'яніння винуватця трагедії становить 0,44 проміле.

За фактом загибелі військовослужбовця 04.05.2018 року Чернігівським районним відділенням поліції ГУНП в Чернігівській області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України.

Ч. 1 ст. 415 КК України, "порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого", карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.