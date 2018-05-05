США призупинили безмитне ввезення 155 видів товарів з України

26 квітня Офіс торговельного представника США призупинив для частини українських товарів дію Генералізованої системи преференцій.

Про це повідомляє в суботу прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Генералізована система преференцій дає можливість безмитного ввезення на територію США понад 3 500 видів товарів з України.

Під дію обмеження потрапили 155 видів товарів, зокрема деякі продукти харчової, легкої, деревообробної промисловості, машинобудування, деякі електроприлади.

"Мінекономрозвитку перебуває в постійному діалозі з урядом США та працює над вирішенням проблеми", - зазначили в прес-службі.

Водночас там підкреслили, що зняття обмежень в рамках Генералізованої системи преференцій значною мірою залежить від ухвалення Верховною Радою проекту закону №7466, відомого як законопроект "Про організації колективного управління".

Метою розробленого Мінекономрозвитку законопроекту є "встановлення в Україні ефективної та прозорої системи колективного управління майновими правами у сфері авторського права і суміжних прав".

1 березня Верховна Рада України підтримала законопроект в першому читанні. 19 квітня народні депутати розпочали розгляд цього законопроекту у другому читанні та продовжать його розгляд на наступних засіданнях.

Як повідомлялося, 23 грудня 2017 року Офіс торгового представника США повідомив, що президент США Дональд Трамп вирішив призупинити безмитний режим щодо низки товарів, виготовлених в Україні.

На думку Трампа, Київ проводить "недостатній" захист прав інтелектуальної власності.

"Виключення Києва з переліку учасників програми відбудеться за чотири місяці, якщо українська влада не покращить захист прав власності", - йшлося у повідомленні.