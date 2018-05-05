На Київщині СБУ зловила на хабарі свого ж співробітника

Співробітники Управління внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури затримали на хабарі оперуповноваженого одного з підрозділів Служби на Київщині.

Як повідомляє прес-служба СБУ, оперативники спецслужби встановили, що співробітник Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вимагав п’ять тисяч доларів від директора одного з дошкільних закладів регіону.

Він витребував у чиновника документацію на проведення у закладі ремонтних робіт. Незважаючи на відсутність порушень, хабарник обіцяв "знайти" їх у разі не сплати грошей.

Фото прес-служби СБУ

Майор також планував "завести" у дитячий садок постачальника продуктів харчування, продукція якого не відповідала встановленим нормам.

Правоохоронці затримали оперуповноваженого в одному із райцентрів Київщини після отримання другої частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Крім того, прес-служба СБУ повідомляє, що у Кропивницькому співробітники Служби викрили на хабарі старшого оперуповноваженого управління захисту економіки у Кіровоградській області Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав від керівника одного з фермерських господарств двадцять тисяч доларів США за не притягнення до кримінальної відповідальності за підробку документів.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у центральній частині міста після передачі посереднику частини неправомірної вигоди у розмірі дванадцять тисяч американських доларів.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання поліцейському запобіжного заходу.