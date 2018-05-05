У матчі 30-го туру Прем`єр-ліги донецький "Шахтар" з рахунком 2:1 вирвав перемогу у поєдинку із луганською "Зорею".

"Гірники" упродовж матчу мали перевагу, але переможний гол забили лише на останній хвилині другого тайму.

"Зоря" першою мала шанс забити гол в цій грі. На дев`ятій хвилині Громов не зумів переграти П`ятова, пробиваючи метрів з десяти. "Шахтар" відкрив рахунок ще в першому таймі. Феррейра скористався помилкою при створенні штучного офсайда і переграв Луніна - 1:0.

На старті другого тайму донецька команда здійснила навалу на ворота "Зорі" і щонайменше разів з п`ять гостей рятувала чудова гра Луніна та одного разу стійка воріт.

Луганська команда зрівняла рахунок на 63-ій хвилині. Після удару Луньова м`яч зачепив голову нападника Юрі і від штанги залетів у ворота господарів - 1:1.

За рахунку 1:1 шанси були і в "Шахтаря", і в "Зорі". Усе вирішили індивідуальні дії Тайсона. На 89-ій хвилині Тайсон пройшов половину команди "Зорі", забіг у штрафну і ударом у кут воріт пробив Луніна - 2:1.

Після цієї перемоги "Шахтар" фактично гарантував собі "золото" чемпіонату України. За два тури до завершення турніру "гірники" випереджають київське "Динамо" на п`ять очок.

У "Шахтаря" залишився домашній матч з "Вересом" і виїзд в гості до "Динамо".

Микола Аврамчук, для УП