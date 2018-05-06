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Трамп прийме рішення щодо угоди з Іраном протягом тижня

Неділя, 6 травня 2018, 04:31

Президент США Дональд Трамп має намір вирішити до 12 травня питання про те, чи слід відмовитися від ядерної угоди з Іраном від 2015 року.

Про це, посилаючись на Білий дім, пише Reuters.

"Президент США Дональд Трамп розмовляв з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей в суботу з приводу ядерної угоди з Іраном, за тиждень до того, як президент вирішить, чи залишить Вашингтон цей пакт", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія, Франція і Німеччина погодилися з тим, що угода є найкращим способом запобігти отриманню Тегераном ядерної зброї.

Президент Франції Еммануель Макрон, який минулого місяця зустрівся з Трампом в Вашингтоні, закликав його залишитися в угоді. При цьому вони запропонували обговорити нову угоду щодо ядерної програми Ірану.

Як відомо, у 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій. Трамп погрожує відмовитися від продовження терміну дії ядерного пакту. Державний секретар США Майк Помпео заявив, що ця угода "була побудована на брехні".

В ході бесіди з Мей Трамп також підкреслив, що його метою є денуклеаризація Північної Кореї.

Президент США планує в липні відвідати Сполучене Королівство.

Теми: ІранСШАядерна зброяТрампВелика Британія
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