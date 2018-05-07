На Київщині під час проводів до армії школяр убив товариша

У селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині 16-річний учень під час проводів юнака до армії убив ножем свого 15-річного товариша.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Відзначається, що того вечора компанія молоді виряджала в армію знайомого. Подію святкували у місцевому кафе.

"Сварка та бійка між двома неповнолітніми відбулися на вулиці близько опівночі. 16-річний учень завдав смертельне ножове поранення у груди своєму 15-річному товаришу", - йдеться в повідомленні.

Швидку допомогу та поліцію викликала місцева жителька. Зазначається, що люди намагалися надати першу домедичну допомогу потерпілому, але лікарі, які прибули на місце, констатували смерть хлопця.

На місці трагедії правоохоронці вилучили знаряддя злочину – розкладний ніж.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Хлопця затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.