Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін вчетверте став президентом РФ

Понеділок, 7 травня 2018, 13:17

Володимир Путін вчетверте став президентом Росії.

Його інавгурація відбулася в Андріївському залі Великого Кремлівського палацу в Москві.

Путін приніс присягу на вірність Росії і звернувся з промовою до присутніх. У ній він сказав, що "особливо гостро усвідомлює відповідальність" перед кожним росіянином і Росією в цілому та перед "тисячолітньою історією і нашими пращурами".

"Вважаю своїм обов'язком і сенсом життя зробити все для Росії… Запевняю вас, метою мого життя, роботи буде, як і раніше, служіння людям, батьківщині - для мене це понад усе. Від щирого серця дякую вам за вашу згуртованість", - заявив Путін.

За його словами, Росії потрібні "прориви в усіх сферах життя".

"Шлях вперед не буває простим, це завжди складний пошук... Завдання, які мають бути, без жодного перебільшення історичні: вони будуть визначати долю вітчизни на десятиліття вперед", - наголосив Путін.

У своїй промові він зазначив, що "ми навчилися відстоювати свої інтереси, відродили гордість за батьківщину, свої цінності".

Путін додав, що "ми відкриті до діалогу ... з усіма державами в інтересах миру і стабільності".

Водночас він наголосив, що обороноздатність та безпека РФ надійно забезпечені і додав, що "будемо і надалі приділяти увагу цим питанням".

18 березня, в 4-ту річницю офіційної анексії Криму Росією, в РФ пройшли вибори президента. Голосування, проведене на захопленому півострові, Україна і Захід не визнають, адже воно незаконне.

Згідно з даними ЦВК РФ за підсумками обробки 99,84% протоколів, "самовисуванець" і чинний президент Володимир Путін набрав 76,66% голосів на виборах.

ЦВК заявила про відсутність серйозних порушень під час голосування. А результат Путіна голова комісії Елла Памфілова 19 березня назвала рекордним.

Теми: ПутінРосіяпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Путін
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
"Буде відповідь": Путін пригрозив помститися за Кримський міст
Путіну доповіли про підрив Кримського мосту
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: