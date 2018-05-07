Путін вчетверте став президентом РФ

Володимир Путін вчетверте став президентом Росії.

Його інавгурація відбулася в Андріївському залі Великого Кремлівського палацу в Москві.

Путін приніс присягу на вірність Росії і звернувся з промовою до присутніх. У ній він сказав, що "особливо гостро усвідомлює відповідальність" перед кожним росіянином і Росією в цілому та перед "тисячолітньою історією і нашими пращурами".

"Вважаю своїм обов'язком і сенсом життя зробити все для Росії… Запевняю вас, метою мого життя, роботи буде, як і раніше, служіння людям, батьківщині - для мене це понад усе. Від щирого серця дякую вам за вашу згуртованість", - заявив Путін.

За його словами, Росії потрібні "прориви в усіх сферах життя".

"Шлях вперед не буває простим, це завжди складний пошук... Завдання, які мають бути, без жодного перебільшення історичні: вони будуть визначати долю вітчизни на десятиліття вперед", - наголосив Путін.

У своїй промові він зазначив, що "ми навчилися відстоювати свої інтереси, відродили гордість за батьківщину, свої цінності".

Путін додав, що "ми відкриті до діалогу ... з усіма державами в інтересах миру і стабільності".

Водночас він наголосив, що обороноздатність та безпека РФ надійно забезпечені і додав, що "будемо і надалі приділяти увагу цим питанням".

18 березня, в 4-ту річницю офіційної анексії Криму Росією, в РФ пройшли вибори президента. Голосування, проведене на захопленому півострові, Україна і Захід не визнають, адже воно незаконне.



Згідно з даними ЦВК РФ за підсумками обробки 99,84% протоколів, "самовисуванець" і чинний президент Володимир Путін набрав 76,66% голосів на виборах.



ЦВК заявила про відсутність серйозних порушень під час голосування. А результат Путіна голова комісії Елла Памфілова 19 березня назвала рекордним.