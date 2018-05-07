Українці найкраще ставляться до Вакарчука і Зеленського – опитування

Серед громадсько-політичних діячів найкраще ставлення серед населення України мають шоумен Володимир Зеленський та співак Святослав Вакарчук.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

До Зеленського позитивно ставляться 40% опитаних, нейтрально – 41% і негативно – 11%, до Вакарчука позитивно – 38%, нейтрально – 42%, негативно – 12%.

Позитивний баланс ставлення також має Анатолій Гриценко (позитивно – 24%, нейтрально – 37%, негативно – 21%).

До Юлії Тимошенко позитивно ставляться 16,7%, нейтрально – 23,8%, негативно – 55,9%.

До Петра Порошенка позитивно ставляться 10,3%, нейтрально – 13,7%, негативно – 70,8%.

До інших діячів зі списку позитивно ставляться не більше 17% і баланс ставлення (практично у всіх випадках) – негативний.

Загалом у списку опитувальника було 27 громадсько-політичних діячів.

Опитування проводилося з 5 по 19 квітня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3%