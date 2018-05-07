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Маріуполь у 2015 році розстріляли російські військові - СБУ

Понеділок, 7 травня 2018, 14:37

Слідчі Служби безпеки України встановили, що  обстріл житлового мікрорайону Маріуполя "Східний" 24 січня 2015 року, унаслідок якого загинула 29 людей і були поранені 92 особи, скоїли кадрові військовослужбовці Російської Федерації.

Про це на брифінгу заявив глава СБУ Василь Грицак.

"Було встановлено і задокументовано, що цей злочин скоїли кадрові російські військовослужбовці. Цей теракт здійснили два штатних ракетних дивізіони Збройних сил  РФ", - сказав Грицак.

Він повідомив, що з території Росії операцією безпосередньо керував начальник ракетних військ і артилерії Південного військового округу ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук.

"У тимчасово окупованому Донецьку обстрілом керував полковник ЗС РФ Олександр Цаплюк із "позивним "Горець. Координацію дій російських реактивних дивізіонів здійснював підполковник ЗС РФ Максим Власов з позивним "Югра", - розповів він.

У СБУ заявляють, що встановили участь в обстрілах підрозділів 200-ї Печенгської окремої мотострілецької бригади та 2-ї Гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (колишня 5-та окрема Гвардійська Таманська мотострілецька бригада).

"Вдалося похвилинно зафіксувати та задокументувати перетин російськими підрозділами російсько-українського кордону та шлях на позиції терористів, з яких здійснювався обстріл Маріуполя", - підкреслив Грицак.

Глава СБУ сказав, що два дивізіони реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" зі складу ЗС РФ здійснили понад 120 пострілів по Маріуполю реактивними осколково-фугасними снарядами С-21ОФ. 

У СБУ також заявили, що задокументували увесь ланцюжок організації, координації та виконання російськими військовими цього злочину і опублікували відео про причетність росіян до злочину.

Наразі 11 військовослужбовцям ЗС РФ, а також їх пособникам з числа бойовиків терористичної організації "ДНР" повідомлено про підозру у вчиненні теракту.

"Зрозуміло, що санкції на здійснення цього теракту приймалися вищим політичним та військовим керівництвом Росії", - зазначив Грицак.

Як відомо, внаслідок обстрілу Маріуполя 24 січня 2015 року 30 мирних мешканців загинуло і більше 100 отримали поранення.

СБУ перехопила кілька розмов бойовиків, які доводять, що Маріуполь цілеспрямовано обстрілював артдивізіон Росії.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МаріупольСБУобстріл
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