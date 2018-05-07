Bellingcat назвала імена військових РФ, причетних до обстрілів Маріуполя 2015 року

Розслідувачі міжнародної групи Bellingcat підтвердили, що 24 січня 2015 року Маріуполь обстріляли з підконтрольної РФ території та опублікували імена причетних до них бойовиків та російських військових.

Про це йдеться у розслідуванні Bellingcat.

"Bellingcat встановила, що російські військові командувачі, які працюють на міністерство оборони РФ, давали інструкції, керували та консультували під час операції з обстрілів", - зазначають розслідувачі.

Вони ідентифікували 9 російських офіцерів, зокрема одного генерала, двох полковників та трьох підполковників, які безпосередньо брали участь в обстрілах.

Розслідувачі встановили імена російських офіцерів, які здійснювали командування батарей РСЗВ (Реактивна система залпового вогню – УП) на різних рівнях в день обстрілу Маріуполя або давали цілевказування з іншого району на сході України:

Cеред них:

Генерал-майор Степан Степанович Ярощук

Олександр Йожефович Цаплюк, позивний "Горець"

Олександр Анатолійович Муратов

Максим Володимирович Власов, позивний "Югра"

Сергій Сергійович Юрченко, позивний "Воронеж"

Олександр Валерійович Грунчев, позивний "Терек"

Також Bellingcat ідентифікувала офіцерів РФ, які відповідали за відбір та переправлення командирів артилерії та артилерійського обладнання на східну Україну, серед них:

Полковник Олег Леаргійович Кувшинов

Генерал-майор Дмитро Миколайович Клименко

Полковник Сергій Іванович Лісай

Завдяки аналізу подій напередодні та 24 січня 2015 року, Bellingcat визначила ще двох російських генералів, які займалися відбором та призначенням російських артилерійських спеціалістів на керівні посади на сході України:

Олександр Михайлович Евтоді, позивний "Пепел"

Граір Манукович Егіазарян, позивний "Шрам"

"Крім того, Bellingcat вдалося встановити, що за день до обстрілу Маріуполя з Росії в Україну були переправлені дві батареї ракетних систем залпового вогню (РСЗВ). Рано вранці 24 січня 2015 року ці батареї були розгорнуті поряд з селом Безіменне з метою обстрілів міста Маріуполя та його околиць, а згодом були повернуті в Росію", - розповідають розслідувачі.

Дані для розслідування вони отримали завдяки доступу до аудіо- і відеоданих, поданих українською владою в Міжнародний суд ООН в рамках розгляду справи проти Росії.

"Bellingcat і партнери проаналізували велику кількість перехоплених телефонних переговорів між учасниками збройного конфлікту, які на момент обстрілу знаходилися в районі Безіменного", - розповідають представники групи.

Під час розслідування вони перевірили події, імена, місця розташування, метадані дзвінків, супутникові знімки, пости у соцмережах та зразки голосів з публічних виступів декількох встановлених осіб.

У Bellingcat пообіцяли опублікувати повну версію звіту про виявлення дев'яти російських офіцерів пізніше на цьому тижні.

Внаслідок обстрілу Маріуполя 24 січня 2015 року 30 мирних мешканців загинуло і більше 100 отримали поранення.

СБУ перехопила кілька розмов бойовиків, які доводять, що артдивізіон Росії цілеспрямовано обстрілював Маріуполь.