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У другий тур президентських виборів можуть пройти 6 політиків

Понеділок, 7 травня 2018, 15:15
У другий тур президентських виборів можуть пройти 6 політиків

Якби вибори президента України відбувалися в середині квітня 2018 року і в них брали участь Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський, то в першому турі найбільше голосів отримала б Юлія Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, за Тимошенко проголосували б 16,1% серед тих, хто збирається голосувати і визначився.

Далі йдуть – Анатолій Гриценко (12,7%), Олег Ляшко та Петро Порошенко (по 12,2%), Володимир Зеленський (10,8%) і Святослав Вакарчук (9,6%). 

 

Різниця у підтримці цих (крім Тимошенко) кандидатів практично в межах похибки, тобто вони скоріше за все "ділять" друге місце. Усі вони можуть претендувати на вихід у другий тур.

Також 8,8% отримав би Юрій Бойко, 8,6% – Вадим Рабінович.

Якби українці могли підтримати декількох кандидатів на виборах президента, то сумарну найбільшу підтримку (за перший/другий вибір) мали би Тимошенко (11,2%) і Гриценко (10,3%). 

 

Якщо ж порівнювати максимальний потенціал (сума першого/другого вибору та тих, хто в цілому допускають можливість проголосувати за кандидата), то найбільший потенціал буде у Вакарчука (26%), Зеленського (25%) та Гриценка (24,8%).

Щодо другого туру президентських виборів, то респондентам пропонували 22 пари можливих учасників другого туру.

У цих парах чинного президента перемогли би (залежно від особи іншого кандидата, що пройшов би в другий тур) Вакарчук, Зеленський, Тимошенко, Гриценко, Ляшко і Рабинович. 

 

Водночас Юлію Тимошенко, згідно з опитуванням, можуть обійти Зеленський, Вакарчук та Гриценко. 

 
 

Зеленського у другому турі міг би перемогти Вакарчук. 

 
 

Опитування проводилося з 5 по 19 квітня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Українська правда

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Теми: вибориопитуванняпрезидентВакарчукПорошенко
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