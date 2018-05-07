Поліція посилює заходи безпеки
Понеділок, 7 травня 2018, 17:28
Більшість регіональних підрозділів поліції перейдуть на посилений варіант несення служби на свята 8 і 9 травня.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
За її даними, у понеділок на полігоні Національної гвардії поліцейські Києва та області провели навчання з охорони публічного порядку, на яких відпрацювали злагодженість дій.
У відомстві прогнозують деяке напруження оперативної обстановки у кількох регіонах держави, зокрема – в Києві, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
"Громадянам нашої держави можна не хвилюватись, відпочивати, віддавати шану – все буде добре. Ми забезпечимо порядок", – цитуються в повідомленні слова голови Нацполіції Сергія Князєва.
Українська правда