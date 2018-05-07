Поліція посилює заходи безпеки

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Понеділок, 7 травня 2018, 17:28

Більшість регіональних підрозділів поліції перейдуть на посилений варіант несення служби на свята 8 і 9 травня.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За її даними, у понеділок на полігоні Національної гвардії поліцейські Києва та області провели навчання з охорони публічного порядку, на яких відпрацювали злагодженість дій.

У відомстві прогнозують деяке напруження оперативної обстановки у кількох регіонах держави, зокрема – в Києві, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Громадянам нашої держави можна не хвилюватись, відпочивати, віддавати шану – все буде добре. Ми забезпечимо порядок", – цитуються в повідомленні слова голови Нацполіції Сергія Князєва.

Українська правда
Теми: поліція святкування
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