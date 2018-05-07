Ціни на автогаз знову зросли

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Понеділок, 7 травня 2018, 23:59

В період з 5 по 7 травня більшість автозаправних мереж підвищили ціни на автогаз.

Про це повідомили в "Консалтинговій групі А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку, передає enkorr.

У мережах "Укргазвидобування" і "Автотехсервіс" вартість ЗВГ зросла на 20 коп/л - до 12,89 грн/л і 13,30 грн/л, відповідно.

У мережі SOCAR автогаз подорожчав на 14 коп/л, - до 13,31 грн/л.

"Авіас", "БРСМ Нафта", AMIC, Shell, WOG, ОККО, Marshal, "Азовнефтепродукт", Mango і "Укрнафта" підвищили вартість ЗВГ на 2-14 коп/л.

Середня ціна ЗВГ по Україні 7 травня становила 12,88 грн/л (+5 коп/л).

Оптові ціни скрапленого газу протягом квітня виросли на 13% або 2 500 грн/тонна і продовжили зростання на початку травня через тимчасовий дефіцит в декількох регіонах і ажіотажний настрій ринку.

Серед об'єктивних чинників аналітики називають різке зростання продажів автогазу, який створив локальний дефіцит у ряду трейдерів.

Ажіотаж посилюється в зв'язку з різною інформацією про обмеження поставок ресурсу з-за кордону.

Економічна правда

Теми: авто ціни
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