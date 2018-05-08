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У Сирії розбився російський військовий гелікоптер, усі на борту загинули

Вівторок, 8 травня 2018, 00:13
У Сирії розбився російський військовий гелікоптер, усі на борту загинули

При виконанні планового польоту над східними районами Сирії зазнав аварії російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це пише "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ.

Повідомляється, що обидва льотчики загинули, їх тіла знайдені і доставлені на аеродром.

"За попередньою інформацією, причиною інциденту могла стати технічна несправність", - йдеться в заяві оборонного відомства.

Вертоліт Ка-52 "Алігатор" призначений для знищення повітряних і наземних цілей, живої сили противника, а також вогневої підтримки десанту і патрулювання військових колон.

Машина обладнана пристроями зниження помітності, системою радіоелектронного захисту, засобами активної протидії і катапульт-амортизаційної установкою.

Як повідомлялося, на початку травня у Сирії зазнав катастрофи російський винищувач Су-30СМ, загинули двоє льотчиків.

Теми: РосіяСиріянадзвичайна подіяавіа
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