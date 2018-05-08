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Проект оборонного бюджету США на 2019 рік передбачає $250 млн для України

Вівторок, 8 травня 2018, 07:39

Проект закону про "Бюджет США на 2019 р. на потреби національної оборони" передбачає надання Україні безпекової допомоги на $250 млн.

Про це повідомляє посольство України в США.

Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США представив проект закону про "Бюджет США на 2019 р. на потреби національної оборони".

Сума коштів, яку пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, у тому числі летальних видів озброєнь, визначена в обсязі 250 млн. дол., що на 100 млн. доларів більше, ніж Комітет пропонував надати у поточному бюджетному році.

50 млн. дол. із зазначеної суми пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

Законопроект має бути узгоджений з версією, що буде підготовлена Сенатом, та проголосований обома палатами Конгресу перед поданням на підпис Президентові США.

Теми: СШАзброя
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