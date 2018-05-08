На новий конкурс на аудитора НАБУ подалися 5 кандидатів

На новий конкурс на посаду аудитора НАБУ, який проводить Верховна Рада, подалися п’ять кандидатів. Серед них правозахисник, адвокат з Ізраїлю, колишній прокурор США та два пенсіонери.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції" з посиланням на опублікований перелік кандидатів на сайті парламентського Комітету з питань запобігання і протидії корупції.

На посаду аудитора НАБУ претендують Валерій Небога, Юрій Ліхненко, Володимир Василенко, Вадим Меламед та Том Файєрстоун.

Валерій Небога пенсіонер, у 2015 році брав участь у конкурсі на посаду Директора НАБУ, пізніше подавався на різні посади від детектива до керівника управління.

2017 року подавався на посаду аудитора НАБУ від парламенту, але його заявка, на думку комітету, не відповідала кваліфікаційним умовам конкурсу, тому кандидатуру Небоги не ставили на голосування.

Юрій Ліхненко також пенсіонер. Крім того, він очолює організацію "АНТИМАФІЯ". У 2015 році він подавався на посаду Директора НАБУ, а пізніше — на керівника Одеського управління Антикорупційного бюро.

Згідно з вказаною біографією, останній раз працював у правоохоронних органах більше 20 років тому.

"Рекомендацію дав сам собі від своєї ж організації "Антимафія". Має упереджене ставлення до роботи Антикорупційного бюро, про що висловлювався під час обрання до ради громадського контролю при НАБУ", - зазначають у ЦПК.

Правозахисник Володимир Василенко працював суддею в міжнародному суді ООН та представником України в Раді ООН із прав людини.

Кілька місяців тому Олег Ляшко пропонував його кандидатуру на аудитора НАБУ.

У 2015 році був делегований указом президента Петра Порошенка до Конституційної комісії разом з Михайлом Буроменським, обраним в аудитори НАБУ по квоті Кабінету міністрів.

"Варто відмітити, що рекомендацію Володимир Василенко отримав від ГО "Українське юридичне товариство", яке очолює Березюк Олег Валерійович. Березюк також є співвласником іншої громадської організації "Всеукраїнський рух "Сила Права". Очолює цю ГО колишній народний депутат від БЮТ Андрій Сенченко, який 2014 року тимчасово виконував обов’язки заступника голови Адміністрації Президента", - зауважують у ЦПК.

Наступний кандидат Вадим Меламед – адвокат, нотаріус, який останні 25 років живе в Ізраїлі, де має власну юридичну компанію "Вадим Меламед адвокати і нотаріус".

2015 року брав учать в конкурсі на посаду Директора НАБУ.

"Тим не менше, Меламед не відповідає вимогам до аудитора НАБУ, визначеним Законом України "Про національне антикорупційне бюро", оскільки не має "значного досвіду роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях", - наголошують у ЦПК.

Останні 25 років Меламед працював в Ізраїлі виключно як адвокат, займаючись в основному трудовим правом та юридичною допомогою емігрантам з України. Меламед також отримав єдину рекомендацію від громадської організації, директором якої є сам.

Останній кандидат - колишній прокурор США та партнер компанії "Бейкер та Маккензі" Том Файєрстоун. Він 6 років працював у відділі боротьби з організованою злочинністю Прокуратури США в Нью-Йорку, де спеціалізувався на справах російських олігархів та чиновників, пов’язаних із корупцією та відмиванням коштів.

Файєрстоун був головним прокурором у справі щодо екстрадиції російського ТОП-посадовця Павла Бородіна до Швейцарії за звинуваченнями у відмиванні та розкраданні коштів. Працював з Магнітським, наразі персона нон-грата в Росії.

Крім того, його рекомендовали на посаду аудитора НАБУ Посольство США, міжнародна антикорупційна організація "Transparency International Україна" та Інститут CEELI в Празі, який займається розвитком верховенства права.