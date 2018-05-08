Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна може отримати $250 млн від США у 2019 році на зброю і посилення оборони

Вівторок, 8 травня 2018, 10:27

Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США представив проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони", який передбачає надання Україні безпекової допомоги на $250 мільйонів.

Про це повідомляє посольство України в США на сторінці у Facebook, передає Європейська правда

Сума коштів, яку пропонується виділити, на $100 млн більша, ніж Комітет пропонував надати у поточному бюджетному році. При цьому $50 млн із зазначеної суми пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру. 

Законопроект має бути узгоджений з версією, яку підготує Сенат. Бюджетний запит має пройти вивчення і обговорення в американському Конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення перед поданням на підпис президентові США.

Як відомо, оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає виділення $350 мільйонів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння російській агресії.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАгрошіУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
США продасть Франції 1,5 тисячі ракет на 203 млн доларів
США та Німеччина виступають проти підтримки вступу України в НАТО на саміті – ЗМІ
США не вірять у розкол в НАТО через надання Україні касетних боєприпасів
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: