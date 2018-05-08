Україна може отримати $250 млн від США у 2019 році на зброю і посилення оборони

Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США представив проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони", який передбачає надання Україні безпекової допомоги на $250 мільйонів.

Про це повідомляє посольство України в США на сторінці у Facebook, передає Європейська правда.

Сума коштів, яку пропонується виділити, на $100 млн більша, ніж Комітет пропонував надати у поточному бюджетному році. При цьому $50 млн із зазначеної суми пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

Законопроект має бути узгоджений з версією, яку підготує Сенат. Бюджетний запит має пройти вивчення і обговорення в американському Конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення перед поданням на підпис президентові США.

Як відомо, оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає виділення $350 мільйонів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння російській агресії.