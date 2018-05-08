У СБУ розповіли, що попередили провокації спецслужб РФ до 9-го травня

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Вівторок, 8 травня 2018, 10:57

Співробітники Служби безпеки виявили та попередили спроби РФ здійснити провокації до 9-го травня через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби виявили двох мешканців Київської та Сумської областей, які адміністрували антиукраїнські спільноти у соцмережі "ВКонтакте". Співробітники СБ України задокументували, що зловмисники отримали вказівку від російських спецслужб організувати підбір бажаючих за гроші взяти участь у так званому "Марші Безсмертного полку" у різних містах країни", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, напередодні 9-го травня значно активізувалася пропагандистська діяльність представників так званого "Міністерства інформації ДНР".

"Його працівники розсилають "методички" власникам антиукраїнських спільнот у соцмережах для проведення масової агітації в інтересах Кремля та терористичних організацій "Д/ЛНР", - розповідають в СБУ.

Напередодні травневих свят співробітники СБУ заблокували у соцмережах вісім антиукраїнських спільнот, які розповсюджували заклики до участі у провокаційних фейкових акціях в інтересах Росії.

Українська правда
Теми: СБУ Росія
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