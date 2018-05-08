У Черкасах школярі під час урочистої лінійки почали втрачати свідомість, з отруєнням госпіталізували 42 дітей.

Про це повідомив помічник начальника управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко в Facebook.

До надзвичайників надійшло повідомлення, що трьох дітей, які втратили свідомість під час шкільної лінійки в ЗОШ №8 Черкас госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні.

"Згодом, кількість дітей, які почали скаржитися на нудоту та запаморочення збільшилася до 15-ти", - повідомив Проценко.

Станом на 11 годину ранку до обласної лікарні було госпіталізовано 42 дитини.

"Усі потерпілі учні 2-7 класів Черкаської 8-ї загальноосвітньої школи. Попередній діагноз у всіх потерпілих, отруєння невідомою речовиною", - додав він.

За словами Проценка, аналіз повітря показав, що сірководню, аміаку, хлору, горючих газів, отруйних речовин на місці події не було.

Рятувальники проводять дослідження території та приміщень школи щодо небезпечних речовин більш широкого спектру дії.

Наразі триває робота щодо дослідження радіаційного фону.