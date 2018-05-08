У Черкасах школярі під час урочистої лінійки почали втрачати свідомість, з отруєнням госпіталізували 51 дитину.

Про це повідомив речник Національної поліція Ярослав Тракало.

За його словами, було госпіталізовано 47 дітей, з них 11 в реанімації. Потім батьки довезли самостійно ще 4 дітей.

За фактом масового отруєння розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

При цьому помічник начальника управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко розповів у Facebook, що до надзвичайників надійшло повідомлення, що трьох дітей, які втратили свідомість під час шкільної лінійки в ЗОШ №8 Черкас госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні.

"Згодом, кількість дітей, які почали скаржитися на нудоту та запаморочення збільшилася до 15-ти", - повідомив Проценко.

Станом на 11 годину ранку до обласної лікарні було госпіталізовано 42 дитини.

"Усі потерпілі учні 2-7 класів Черкаської 8-ї загальноосвітньої школи. Попередній діагноз у всіх потерпілих, отруєння невідомою речовиною", - додав він.

За словами Проценка, аналіз повітря показав, що сірководню, аміаку, хлору, горючих газів, отруйних речовин на місці події не було.

Рятувальники проводять дослідження території та приміщень школи щодо небезпечних речовин більш широкого спектру дії.

Наразі триває робота щодо дослідження радіаційного фону.

Згодом речник президента Святослав Цеголко написав у Facebook, що голова СБУ, керівник Держслужби надзвичайних ситуацій та голова Черкаської ОДА доповіли Петру Порошенку щодо ситуації з отруєнням дітей.

"Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям. Президент також скоординував подальші кроки з прем'єр-міністром", - повідомив Цеголко.