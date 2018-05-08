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Лідер вірменських протестів Пашинян обраний прем'єр-міністром

Вівторок, 8 травня 2018, 12:44
Лідер вірменських протестів Пашинян обраний прем'єр-міністром

Лідер протестів у Вірменії Нікол Пашинян став прем'єр-міністром країни.

Про це повідомляє "Радио Азатутюн", передає "Європейська правда".

Національні збори Вірменії 59 голосами "за" і 42 голосами "проти" з другої спроби обрали керівника фракції "Елк" главою уряду.

На підтримку кандидатури Пашиняна проголосували фракції "Елк", "Царукян" та "Дашнакцутюн", а також ряд депутатів фракції Республіканської партії, яка має більшість у парламенті.

Для того, щоб зайняти пост прем'єра, Пашиняну необхідно було отримати голоси 53 депутатів у 105-місному вірменському парламенті. З першої спроби Пашиняну не вдалося набрати достатню кількість голосів: під час голосування 1 травня за його кандидатуру проголосували 45 депутатів, а 56 депутатів, які представляють фракцію республіканців, виступили проти. В результаті протести в країні посилилися.

За ходом голосування в парламенті в прямому ефірі стежили присутні на площі Республіки десятки тисяч громадян, які з радістю зустріли новину про обрання Пашиняна.

"Українська правда" у Threads

Теми: Вірменіяпрем'єр
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