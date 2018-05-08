Розгром проросійської ГО в Харкові: поліція порушила справу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на офіс громадської організації "Трудова Харківщина", який стався 7 травня.

Про це повідомив журналістам голова управління Нацполіції в Харківській області Олег Бех у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відкрито справу за статтею "хуліганство" - ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу", - сказав Бех.

Він також повідомив, що відео нападу на офіс, оприлюднене на сторінці "Національний корпус Харків" у Facebook, долучено до матеріалів справи.

У понеділок голова "Трудової Харківщини" Павло Тищенко повідомив, що група невідомих молодих людей розгромила офіс організації. За його словами, під час нападу в офісі нікого не було, але нападників бачили люди із сусідніх офісів, а також два члени "Трудової Харківщини".

Увечері того самого дня на сторінці "Національний корпус Харків" було оприлюднено відеозаяву начальника харківського штабу організації Костянтина Немичева про причетність до нападу активістів його організації.

"Національний корпус спільно з Національними дружинами відвідали офіс цієї організації та вилучили всю комуністичну атрибутику й агітацію. У зв'язку з бездіяльністю правоохоронних органів українським громадянам доводиться самим припиняти прояви сепаратизму та боротися за український порядок", - йдеться у відеозаяві.

На відео видно, як молоді люди у футболках із написом "Національні дружини" і тризубом йдуть в офіс "Трудової Харківщини" і К.Немичев зламує двері. Потім активісти зривають із стін червоні прапори, плакати, портрети Йосипа Сталіна та Володимира Ульянова (Леніна), перевертають меблі, потім виносять на вулицю прапори із символікою "Трудової Харківщини", СРСР, портретом Карла Маркса, рвуть їх і залишають у сміттєвому баку.

За інформацією агентства, ГО "Трудова Харківщина" брала активну участь у проросійських мітингах, які відбувалися в місті в 2014-2015 роках. Нині проводить акції, приурочені до 1 травня, 23 лютого та інших дат, які було прийнято відзначати за радянських часів.