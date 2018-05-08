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"Новоспечений" прем'єр РФ пропонує підвищити пенсійний вік росіян

Вівторок, 8 травня 2018, 18:18

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про призначення Дмитра Медведєва головою уряду РФ.

Документ набирає чинності з дня його підписання, повідомляє російський "Інтерфакс".

Раніше у вівторок Держдума РФ дала згоду президенту на призначення Медведєва головою уряду. За це рішення проголосували 374 депутати (при необхідному мінімумі 226). Проти проголосували 56, тих, хто утримався не було.

Медведєв уже пообіцяв внести в Державну думу пропозиції щодо підвищення пенсійного віку.

Він заявив, що в Росії необхідно приймати рішення щодо підвищення пенсійного віку, але акуратно і зважено. За його словами, колишні рамки пенсійного віку приймалися в 30-і роки минулого століття, коли тривалість життя була в районі 40 років.

"З тих пір життя в країні змінилася, безумовно, в кращий бік. У нас змінилися і умови, і можливості, і бажання людей працювати, і період активного життя", - заявив Медведєв.

Зараз на пенсію росіяни виходять в 55 років (жінки) і 60 років (чоловіки).

Теми: Росія
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