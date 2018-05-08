Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховний суд поставив крапку в питанні, чий Гостинний двір

Вівторок, 8 травня 2018, 19:14

Верховний суд остаточно залишив у силі рішення повернути в державну власність Гостинний двір у Києві.

Про це повідомляє у вівторок прес-служба столичної прокуратури.

"08.05.2018 Верховний суд підтримав принципову позицію прокуратури міста Києва та регіонального відділення Фонду держмайна по м. Києву та залишив в силі постанову Київського апеляційного господарського суду, яким державі повернуто будівлю "Гостинного двору", що розташована на Контрактовій площі у Києві", – йдеться в повідомленні.

Як пояснили "Українській правді" у прокуратурі Києва, рішення Верховного суду не підлягає оскарженню.

Як повідомлялось, будівля Гостинного двору загальною площею 9 433 м кв з 1994 року перебувала в оренді приватної структури – ПАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація".

За умовами договору орендар взяв на себе повну відповідальність за збереження пам’ятки архітектури та утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані.

Попри це, регіональне відділення Фонду держмайна по м. Києву неодноразово встановлювало факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема, погіршення стану об’єкту оренди, чим створено загрозу руйнації пам’ятки архітектури "Гостинний двір".

"Зважаючи на це, РВ ФДМУ по м. Києву звернулось до Господарського суду Києва з позовом про розірвання договору оренди та зобов’язання повернути майно. Однак судом першої інстанції було відмовлено в задоволені позову" - резюмують у прокуратурі.

Не погоджуючись з вказаним судовим рішенням, прокуратура Києва оскаржила його в суді апеляційної інстанції, який погодився з доводами прокуратури.

На сьогодні, Верховний суд у повному обсязі підтримав позицію державних органів у вказаній справі, зобов’язавши ПАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація" повернути державі будівлю "Гостинного двору".

Українська правда
Теми: Київсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: