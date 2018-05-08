Верховний суд поставив крапку в питанні, чий Гостинний двір

Верховний суд остаточно залишив у силі рішення повернути в державну власність Гостинний двір у Києві.



Про це повідомляє у вівторок прес-служба столичної прокуратури.

"08.05.2018 Верховний суд підтримав принципову позицію прокуратури міста Києва та регіонального відділення Фонду держмайна по м. Києву та залишив в силі постанову Київського апеляційного господарського суду, яким державі повернуто будівлю "Гостинного двору", що розташована на Контрактовій площі у Києві", – йдеться в повідомленні.



Як пояснили "Українській правді" у прокуратурі Києва, рішення Верховного суду не підлягає оскарженню.

Як повідомлялось, будівля Гостинного двору загальною площею 9 433 м кв з 1994 року перебувала в оренді приватної структури – ПАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація".



За умовами договору орендар взяв на себе повну відповідальність за збереження пам’ятки архітектури та утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані.



Попри це, регіональне відділення Фонду держмайна по м. Києву неодноразово встановлювало факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема, погіршення стану об’єкту оренди, чим створено загрозу руйнації пам’ятки архітектури "Гостинний двір".



"Зважаючи на це, РВ ФДМУ по м. Києву звернулось до Господарського суду Києва з позовом про розірвання договору оренди та зобов’язання повернути майно. Однак судом першої інстанції було відмовлено в задоволені позову" - резюмують у прокуратурі.



Не погоджуючись з вказаним судовим рішенням, прокуратура Києва оскаржила його в суді апеляційної інстанції, який погодився з доводами прокуратури.



На сьогодні, Верховний суд у повному обсязі підтримав позицію державних органів у вказаній справі, зобов’язавши ПАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація" повернути державі будівлю "Гостинного двору".