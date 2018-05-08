У Києві 9 травня перекриють низку вулиць і площу

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Вівторок, 8 травня 2018, 19:25

В зв'язку з проведенням масових заходів 9 травня в Києві перекриють низку вулиць та одну площу.

Про повідомляє на своїй сторінці в Facebook Патрульна поліція.

Так 9 травня з 3:00 ночі до завершення заходів перекриють рух транспорту на наступних ділянках дороги:

вул. Лаврська – вул. Запечерна
вул. Лаврська – заїзд до музею Локальних конфліктів
вул. Лаврська – вул. Старонаводницька
вул. Добровольчих Батальйонів – вул. Радіальна
вул. Цитадельна – вул. Лейпцизька
вул. Цитадельна – вул. Лаврська
алея Героїв Крут – вул. Дніпровський узвіз (Аскольдова могила)
вул. Михайла Омельяновича-Павленка – вул. Григорія Царика
провулок Інженерний – вул. Івана Мазепи
вул. Московська – вул. Михайла Грушевського (м. Арсенальна)
вул. Михайла Грушевського – провулок Виноградний (біля магазину "Велика Кишеня")
вул. Лаврська – провулок Лаврський
Площа Слави (пандус навпроти алеї)

Правоохоронці просять усіх учасників дорожнього руху враховувати інформацію при виборі маршруту.

Українська правда
Теми: Київ акції поліція транспорт
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