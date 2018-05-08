У Києві 9 травня перекриють низку вулиць і площу

В зв'язку з проведенням масових заходів 9 травня в Києві перекриють низку вулиць та одну площу.

Про повідомляє на своїй сторінці в Facebook Патрульна поліція.

Так 9 травня з 3:00 ночі до завершення заходів перекриють рух транспорту на наступних ділянках дороги:

вул. Лаврська – вул. Запечерна

вул. Лаврська – заїзд до музею Локальних конфліктів

вул. Лаврська – вул. Старонаводницька

вул. Добровольчих Батальйонів – вул. Радіальна

вул. Цитадельна – вул. Лейпцизька

вул. Цитадельна – вул. Лаврська

алея Героїв Крут – вул. Дніпровський узвіз (Аскольдова могила)

вул. Михайла Омельяновича-Павленка – вул. Григорія Царика

провулок Інженерний – вул. Івана Мазепи

вул. Московська – вул. Михайла Грушевського (м. Арсенальна)

вул. Михайла Грушевського – провулок Виноградний (біля магазину "Велика Кишеня")

вул. Лаврська – провулок Лаврський

Площа Слави (пандус навпроти алеї)

Правоохоронці просять усіх учасників дорожнього руху враховувати інформацію при виборі маршруту.