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Трамп офіційно оголосив про вихід США із ядерної угоди з Іраном

Вівторок, 8 травня 2018, 22:28

Президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що США вийдуть зі Спільного всеосяжного плану дій так званої Іранської ядерної угоди та підписав розпорядження про поновлення санкцій проти Ірану.

Відповідну заяву він зробив у вівторок у Білому домі, передає "Укрінформ".

"Я оголошую сьогодні, що Сполучені Штати вийдуть з Іранської ядерної угоди", – заявив Трамп.

Він підкреслив, що в жовтні 2017 року попереджав міжнародне співтовариство про необхідність переглянути цей документ. У цьому контексті Трамп наголосив, що угода лише тимчасово обмежує можливості Тегерана розробляти ядерну зброю.

"Фактично, угода надає Ірану можливість продовжувати збагачення урану та з часом досягти межі ядерної катастрофи", – заявив президент.

До того ж, за його словами, Іран продовжує поширювати свою підривну активність у Сирії, Ємені та в інших країнах по всьому світу. У зв'язку з цим Трамп назвав Іран "спонсором тероризму" наголосивши, що він підтримує такі угруповання як Хезболла, Хамас, Талібан та Аль-Каїда.

За словами глави Білого дому, існуюча угода "також не дозволяє реагувати на розробку режимом балістичних ракет, які можуть доставляти ядерні боєголовки".

Також президент США нагадав про виявлену ізраїльською розвідкою секретну документацію про триваючу ядерну програму Тегерана. "Сьогодні ми маємо остаточний доказ того, що ці обіцянки іранців були брехнею", - заявив президент США.

Після промови глава Білого дому підписав президентський меморандум про початок відновлення "ядерних" санкцій США проти іранського режиму.

"Ми запровадимо найвищий рівень економічних санкцій", - заявив Трамп.

Президент США також заявив, що будь-яка країна, яка допомагатиме Ірану в реалізації ядерної програми, також "може потрапити під санкції Сполучених Штатів".

За його словами, "Америка не буде заручником ядерного шантажу".

Теми: СШАІран
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