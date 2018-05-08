Порошенко про РФ: У них цю війну виграв Сталін, у нас - народ

Президент Петро Порошенко впевнений у звільненні окупованих територій та перемозі над країною-агресором.

Про це він сказав, виступаючи з промовою в рамках акції "Перша хвилина миру" 8 травня в Києві.

"Жодна війна, на жаль, не може обходитися без жертв і падіння рівня життя. Але для нас рівною мірою є неприйнятними, як капітуляція, так і перемога ціною колосальних і неприпустимих жертв. Напевно, розсудливий, не авантюрний і відповідальний підхід до звільнення окупованих територій потребуватиме більше часу, але перемога точно неминуча", – заявив Порошенко



"Ми обов'язково переможемо. І цього разу. Іншою ціною, іншим способом, іншими засобами. Не лише військовими, не лише оборонними, але й політико-дипломатичними", – висловив упевненість він.

Порошенко побажав українцям миру та привітав із Днем пам’яті та примирення.

"Сьогодні ми з гордістю вшановуємо наших найповажніших громадян. Солдатів усіх армій, що перемогли нацистів, учасників українського визвольного руху, трудівників тилу, дітей війни, мучеників нацистських таборів. Усіх, хто витримав нелюдську ношу війни. Вітаю вас із Днем пам’яті та примирення! Вітаю вас із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!", – сказав президент.

Президент підкреслив різницю у відзначенні перемоги над нацизмом між Україною та РФ.

"Лише вдумаймось, наскільки ж по-різному ми бачимо і відзначаємо одну й ту ж дату. У них цю війну виграв Сталін, у нас – народ… Вони святкують у мілітарному угарі, а ми відзначаємо ці дні разом з усією Європою. Ми кажемо: "Ніколи знову". А вони: "Можем повторить".

"Кілька поколінь українців виросли на ретельно відретушованій версії "Вєлікай Атєчєствєннай вайни". За 27 років незалежного буття ми нікого не забули і нічого не зреклися з того, що було правдою. Але натомість відкрили багато нових сторінок цієї трагічної історії, які раніше від нас старанно приховувались", – зазначив Порошенко.

Порошенко зазначив, що "добре розуміє тих, хто хоче вшанувати пам'ять дідів", але закликав не піддаватися російській пропаганді.