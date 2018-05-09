На Арсенальній стартувала хода "Безсмертний полк"

У Києві біля станції метро Арсенальна зібралися учасники акції "Безсмертний полк".

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, безпосередньо в акції бере участь близько 200 осіб, серед учасників - мати загиблої екс-регіонала Ірини Бережної, Олена Бережна.

Згодом до ходи приєдналися екс-регіонали, нардепи від "Оппоблоку" Нестор Шуфрич та Вадим Новинський.

Учасники ходи мають при собі плакати з портретами загиблих у роки Другої світової війни. Учасники рухаютимуться "коридором" від "Арсенальної" до площі Слави, до якого правоохоронці пропускають через рамки металошукачів.

Біля місця збору грають радянські фронтові пісні. Разом з тим на вул. Івана Мазепи почав грати оркестр, який виконує українські пісні, "Ніч яка місячна", до прикладу.

Станом на 10:20 біля "Арсенальної" зібралися близько 500 осіб для участі у ході "Безсмертний полк".