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На Арсенальній стартувала хода "Безсмертний полк"

Середа, 9 травня 2018, 10:04

У Києві біля станції метро Арсенальна зібралися учасники акції "Безсмертний полк". 

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, безпосередньо в акції бере участь близько 200 осіб, серед учасників - мати загиблої екс-регіонала Ірини Бережної, Олена Бережна. 

Згодом до ходи приєдналися екс-регіонали, нардепи від "Оппоблоку" Нестор Шуфрич та Вадим Новинський. 

Учасники ходи мають при собі плакати з портретами загиблих у роки Другої світової війни та рухаються "коридором" від "Арсенальної" до площі Слави, до якого правоохоронці пропускають  через рамки металошукачів.  

Біля місця збору грають радянські фронтові пісні. Разом з тим на вул. Івана Мазепи почав грати оркестр, який виконує українські пісні, "Ніч яка місячна", до прикладу. 

Станом на 10:20 біля "Арсенальної" зібралися близько 500 осіб для участі у ході "Безсмертний полк". 

Ельдар Сарахман, Наталія Нечай, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Київакції
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