Порошенко: неподалік є маніяки, готові поставити світ на межу 3-ї світової

Росія стала на шлях грубого нехтування нормами міжнародного права, руйнації світового порядку та невизнання кордонів.

Про це заявив президент Петро Порошенко у виступі з нагоди Дня перемоги.

Він підкреслив, що пам’ять про колосальні людські жертви Другої світової війни застерігає світ від небезпеки повторення подібної катастрофи.

"На жаль, не перевелися ще маніяки, готові поставити світ на межу вже третьої світової війни. І вони тут, неподалік, що від нас вимагає особливої пильності та відповідальності!", - сказав Порошенко.

За його словами, сталінський Радянський Союз протягом перших двох років Другої світової війни був союзником гітлерівської Німеччини.

"А сьогодні вже путінська Росія знову стала на шлях грубого нехтування нормами міжнародного права, руйнації світового порядку, невизнання кордонів, заперечення існування цілих народів та агресії проти сусідніх держав", - заявив президент.

"Переконаний, що спільними зусиллями ми і тепер переможемо, здолаємо агресора та забезпечимо мир", - підкреслив він.