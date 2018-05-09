Іран пригрозив відновити збагачення урану в більших масштабах

Іран може відновити збагачення урану в більших, ніж до цього масштабах, якщо ядерна угода провалиться.

Про це заявив президент Ірану Хасан Роухані, повідомляє Associated Press.

Він заявив, що найближчим часом будуть проведені переговори з країнами, які залишаються у ядерній угоді і застеріг, що Іран може відновити збагачення урану "у найближчі тижні".

"Я наказав атомній організації Ірану як тільки з’явиться у цьому потреба почати збагачувати більше урану, ніж раніше", — сказав Роухані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

ЄС заявив, що залишається відданим ядерній угоді з Іраном і не збирається виходити з неї, незважаючи на рішення Трампа.

Європейська правда