Іран пригрозив відновити збагачення урану в більших масштабах
Іран може відновити збагачення урану в більших, ніж до цього масштабах, якщо ядерна угода провалиться.
Про це заявив президент Ірану Хасан Роухані, повідомляє Associated Press.
Він заявив, що найближчим часом будуть проведені переговори з країнами, які залишаються у ядерній угоді і застеріг, що Іран можу відновити збагачення урану "у найближчі тижні".
"Я наказав атомній організації Ірану як тільки з’явиться у цьому потреба почати збагачувати більше урану, ніж раніше", — сказав Роухані.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.
ЄС заявив, що залишається відданим ядерній угоді з Іраном і не збирається виходити з неї, незважаючи на рішення Трампа.