ЄСПЛ передав "нагору" справи "Україна проти Росії"

Палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) вирішила передати Великій палаті суду чотири справи "Україна проти Росії", що стосуються порушень прав людини в окупованому Криму та на сході України.

Про це йдеться у повідомленні ЄСПЛ.

"Палата Європейського суду з прав людини, що розглядає чотири міждержавні заяви, подані Україною проти Росії, вирішила відмовитися від юрисдикції над ними на користь Великої палати" - йдеться у повідомленні.

У Великій палаті 17 суддів, у той час як у стандартних справах рішення виносять 7 суддів ЄСПЛ.

Велика палата вповноважена розглядати лише ті справи, які були передані до неї і лише в трьох випадках палата може відмовитись від своєї юрисдикції на користь Великої палати за певних обставин. Зокрема, це відбувається, якщо справа, яку розглядає палата, порушує серйозне питання щодо тлумачення Європейської конвенції з прав людини чи протоколів до неї.

Передані справи стосуються звинувачень України у порушеннях Європейської конвенції з прав людини з боку Росії та збройних груп, яких РФ контролює. Заяви були подані за кількома статтями, включаючи статтю 2 (право на життя), статтю 3 (заборона катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність поводження), стаття 5 (право на свободу та безпеку), стаття 6 (право на справедливий судовий розгляд).

У перших двох справах уряд України стверджує, що з 27 лютого 2014 року Російська Федерація, здійснюючи контроль над АР Крим, що є невід'ємною частиною України, а також здійснюючи контроль над сепаратистами та збройними групами, що діють на сході Україні, призвела до численних порушень Конвенції.

Інші дві справи покривають події у Криму та Східній Україні з вересня 2014 року. Уряд України стверджує, що РФ встановила контроль і продовжує контролювати Крим і, контролюючи сепаратистів та збройні групи, фактично контролює райони Донецька та Луганська. Таким чином, наполягає український уряд, Росія несе відповідальність за численні порушення Конвенції у цих районах.

Нагадаємо, першу скаргу до ЄСПЛ Україна подала 13 березня 2015 року, вона стосується захоплення Росією Кримського півострову і подій, які відбулися пізніше на сході України. Скарга стосується численних порушень прав людини.

Серед претензій до Росії – застосування РФ примусового громадянства у Криму.

Україна подала вже п'ять скарг до ЄСПЛ, що стосуються дій РФ щодо незаконної анексії Криму, а також з відповідальності Росії за події на Донбасі.

Європейська правда