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На Львівщині 6 поліцейських підозрюють у вбивстві з необережності

Середа, 9 травня 2018, 19:16

Галицький райсуд Львова обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від служби для шістьох працівників патрульної поліції Львівської області, яких підозрюють у вбивстві з необережності та перевищенні службових повноважень.

Як повідомляє патрульна поліція Львівщини, патрульним загрожує до 10 років ув’язнення.

Начальник Управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко закликав взяти цю справу під громадський контроль і підкреслив, що підозрювані неодноразово відзначалися за сумлінну службу.

Як зазначає поліція, 9 лютого цього року патрульні під час відпрацювання лотерейних закладів в одному з них виявили у хлопця пакет з невідомою речовиною. 22-річний львів’янин швидко поклав його до рота і спробував піти. Патрульні затримали його і вмовляли виплюнути пакет, однак хлопець ковтнув його.

"Усі спроби дістати сторонній предмет виявилися невдалими. Хлопець знепритомнів", - зазначили в поліції.

Там підкреслили, що інспектори викликали швидку і почали надавати домедичну допомогу. Однак бригада "швидкої" констатувала смерть юнака.

Українська правда
Теми: Львівполіція
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