Порошенко і Туск домовилися про проведення саміту Україна-ЄС

Президент Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск домовились провести 20-й Саміт Україна – ЄС влітку 2018 року в Брюсселі.

Про це було домовлено під час робочого візиту Порошенка до Німеччини, повідомляє прес-служба президента.

Крім того, президент України поінформував президента Європейської Ради про ситуацію на Донбасі, хід Операції об’єднаних сил та останні факти порушення російською стороною Мінських домовленостей.

Співрозмовники також обговорили питання продовження та можливого посилення санкційного режиму проти Росії.

"Лідери обговорили хід імплементації реформ в Україні. Йшлося, зокрема, про створення антикорупційного суду, реформування системи національної безпеки, виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також про шляхи посилення допомоги з боку ЄС", - повідомили також у прес-службі.