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У Греції до покладання вінків 9 травня запросили представника "Новоросії"

Середа, 9 травня 2018, 22:45

Консульство України в Салоніках (Греція) висловлює протест проти участі представника т.зв. "Новоросії" у церемонії покладення офіційними особами вінків біля монументу на російському секторі Союзницького кладовища "Зейтенлік".

Про це йдеться в коментарі консульства щодо інциденту в Салоніках під час церемонії до Дня перемоги.

"Під час церемонії покладення офіційними особами вінків біля монументу на російському секторі Союзницького кладовища "Зейтенлік", службою протоколу Периферії Центральної Македонії було виголошено та запрошено представника т.зв. "Новоросії" для покладення вінка", - повідомили в консульстві.

 
Фото консульства України в Салоніках

Там очікують на офіційні пояснення від грецької сторони щодо цього резонансного інциденту, який іде всупереч офіційній позиції Греції.

"Сподіваємося, що в даному випадку мова йде про крайню некомпетентність працівників задіяних служб, а не про черговий крок підтримки з боку грецьких посадових осіб незаконній окупації Росією Криму та веденню гібридної війни на Донбасі", - йдеться в коментарі.

Українська правда

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Теми: ГреціяНоворосіяДонбас
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