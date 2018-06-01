Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Солдат АТО отримав 3 роки за дезертирство

П'ятниця, 1 червня 2018, 04:03

Дарницький районний суд м. Києва призначив реальну міру покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки військовослужбовцю, який самовільно залишив місце служби у зоні бойових дій на Донбасі.

Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Обвинувачений проходив військову службу у підрозділі військової частини, який дислокується в зоні проведення антитерористичної операції (Донецька область Добропільський район).

"Перебуваючи на посаді номера обслуги гармати самохідно–артилерійської батареї 1 самохідного–артилерійського дивізіону, він з 20 січня по 20 червня 2017 року, зрадивши присязі, самовільно залишив місце служби, порушивши військові статути та діюче законодавство України", - інформує прокуратура.

Слідством встановлено, що військовий-утікач діяв "умисно без поважних на те причин, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння".

Після встановлення його місцезнаходження, 22 червня того ж року, слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва в рамках відкритого кримінального провадження ухвалив застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонив цілодобово залишати розташування його військової частини.

Однак, обвинувачений вдруге самовільно залишив розташування військової частини, порушивши і запобіжний захід, і вимоги статутів ЗС України.

9 травня 2018 року вказаного військовослужбовця затримали на підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва, та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

31 травня, вироком Дарницького районного суду м. Києва обвинуваченому військовослужбовцю за правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України, призначено реальну міру покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.

Теми: Збройні силиАТОсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Збройні сили
Сили оборони відбили ще більше кілометра на мелітопольскому напрямку
Контранступ ЗСУ далекий від провалу, ще багато боротьби – генерал Міллі
Контрактниця ЗСУ зливала росіянам секретні дані, її завербував "Дімка" – СБУ
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: