Солдат АТО отримав 3 роки за дезертирство

Дарницький районний суд м. Києва призначив реальну міру покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки військовослужбовцю, який самовільно залишив місце служби у зоні бойових дій на Донбасі.

Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Обвинувачений проходив військову службу у підрозділі військової частини, який дислокується в зоні проведення антитерористичної операції (Донецька область Добропільський район).

"Перебуваючи на посаді номера обслуги гармати самохідно–артилерійської батареї 1 самохідного–артилерійського дивізіону, він з 20 січня по 20 червня 2017 року, зрадивши присязі, самовільно залишив місце служби, порушивши військові статути та діюче законодавство України", - інформує прокуратура.

Слідством встановлено, що військовий-утікач діяв "умисно без поважних на те причин, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння".

Після встановлення його місцезнаходження, 22 червня того ж року, слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва в рамках відкритого кримінального провадження ухвалив застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонив цілодобово залишати розташування його військової частини.

Однак, обвинувачений вдруге самовільно залишив розташування військової частини, порушивши і запобіжний захід, і вимоги статутів ЗС України.

9 травня 2018 року вказаного військовослужбовця затримали на підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва, та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

31 травня, вироком Дарницького районного суду м. Києва обвинуваченому військовослужбовцю за правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України, призначено реальну міру покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.