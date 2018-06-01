Кім Чен Ин захотів зустрітись з Путіним

Кім Чен Ин запропонував організувати в цьому році зустріч на вищому рівні між лідерами КНДР і Росії заради подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Про це, посилаючись на повідомлення ЦТАК, пише РБК.

У повідомленні північнокорейського агентства ЦТАК, присвяченого зустрічі глави КНДР з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, наводяться слова Кім Чен Ина про необхідність розвивати співпрацю між двома країнами в різних областях і "обговорити зустріч між лідерами Росії та КНДР в цьому році в ознаменування 70-річної річниці встановлення дипломатичних відносин".

На думку Кім Чен Ина, саміт на найвищому рівні сприятиме подальшому зміцненню відносин двох країн.

Також глава КНДР висловив надію на розв'язання суперечностей з США і підкреслив прагнення Пхеньяна до без'ядерного статусу всього Корейського півострова.

Як повідомлялось, 31 травня Кім Чен Ин провів зустріч у Пхеньяні з главою МЗС РФ Сергеєм Лавровим.

В цей же день державний секретар США Майк Помпео зустрічався в Нью-Йорку з віце-головою Північної Кореї Кім Йон Чхолем для обговорення підготовки саміту.

Нагадаємо, 24 травня Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.

Пізніше Трамп підтвердив інформацію про те, що складні переговори про організацію саміту поновилися.