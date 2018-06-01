В Грузії вимагають відставки уряду

454 перегляди
П'ятниця, 1 червня 2018, 07:15

Учасники багатотисячного мітингу, який проходить в четвер увечері перед будівлею парламенту в Тбілісі, зажадали відставки уряду.

Про це пише Грузія-online.

Організатори акції також закликали в своїх виступах президента Грузії Георгія Маргвелашвілі приєднатися до протесту.

Раніше учасники мітингу після відставки Головного прокурора Іраклія Шотадзе зажадали залучення його до кримінальної відповідальності та реорганізації правоохоронної і судової систем.

Учасники акції дали владі 2 години на виконання їх вимог, в іншому випадку вони пригрозили радикалізацією своїх дій. О 22:00 час цього ультиматуму минув.

Раніше в четвер головний прокурор Грузії Шотадзе заявив про звыльнення з посади у зв'язку з резонансним вбивством у грудні 2017 року двох підлітків у Тбілісі. Заява Шотадзе послідувала на тлі масового протесту біля будівлі Головної прокуратури Грузії через рішення суду, який не знайшов винних в убивстві одного з двох старшокласників в масовій бійці в Тбілісі в грудні 2017 року.

Пізніше акція протесту перемістилася від будівлі прокуратури до парламенту. Акції солідарності з батьком вбитого підлітка проходять і в інших містах Грузії.

Теми: Грузія мітинги
powered by lun.ua
По темі
Грузія розриває дипломатичні відносини з Сирією 29 травня 2018, 14:45
Україна розраховує на підтримку Грузії у створенні автокефальної церкви - Парубій 27 травня 2018, 04:26
Грузія виступила в ЄСПЛ зі звинуваченнями РФ в загибелі мирних жителів у 2008 році 24 травня 2018, 04:26
Усі новини
Головні новини
У Дніпрі померли двоє поранених на Донбасі бійців ЗСУ
Велосипедиста збило авто, яке було на спецзавданні - поліція
"Вбивство" Бабченка: організатора Германа арештували
Справа Бабченка: Підозрюваний Герман назвав замовника з фонду Путіна
Усі новини
Досвід

Історії українців, яким відмовили нирки

київ

На Сагайдачного відкрилася кав'ярня-шоурум ZEFIR coffeebar