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У Грузії вимагають відставки уряду

П'ятниця, 1 червня 2018, 07:15

Учасники багатотисячного мітингу, який проходить в четвер увечері перед будівлею парламенту в Тбілісі, зажадали відставки уряду.

Про це пише Грузія-online.

Організатори акції також закликали в своїх виступах президента Грузії Георгія Маргвелашвілі приєднатися до протесту.

Раніше учасники мітингу після відставки Головного прокурора Іраклія Шотадзе зажадали залучення його до кримінальної відповідальності та реорганізації правоохоронної і судової систем.

Учасники акції дали владі 2 години на виконання їх вимог, в іншому випадку вони пригрозили радикалізацією своїх дій. О 22:00 час цього ультиматуму минув.

Раніше в четвер головний прокурор Грузії Шотадзе заявив про звільнення з посади у зв'язку з резонансним вбивством у грудні 2017 року двох підлітків у Тбілісі. Заява Шотадзе послідувала на тлі масового протесту біля будівлі Головної прокуратури Грузії через рішення суду, який не знайшов винних в убивстві одного з двох старшокласників в масовій бійці в Тбілісі в грудні 2017 року.

Пізніше акція протесту перемістилася від будівлі прокуратури до парламенту. Акції солідарності з батьком вбитого підлітка проходять і в інших містах Грузії.

Теми: Грузіямітинги
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