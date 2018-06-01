САП і НАБУ завершили розслідування у справі Труханова

Антикорупційні органи завершили розслідування відносно мера Одеси Геннадія Труханова та чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Зокрема, прокурори дійшли висновку про достатність зібраних доказів, щоб скласти обвинувальний акт щодо Труханова, одеських чиновників та інших осіб, які підозрюються у розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах при купівлі за завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян".

За даними слідства, вартість будівлі, яка була зазначена у звіті про оцінку, замовленому керівником ТОВ "Девелопмент Еліт" як продавцем, і методика проведення оцінки була поставлена під сумнів одним з департаментів Одеської міської ради, у зв'язку з чим проект рішення про придбання приміщення за ціною 185 млн гривень був завізований "з зауваженнями", викладеними окремим документом.

Зазначається, що вказана будівля менш ніж за два місяці до прийняття рішення Одеською міською радою про її купівлю за 185 млн гривень була придбана іншою фірмою за 4 млн гривень і внесена в статутний капітал ТОВ "Девелопмент Еліт".

Проте, незважаючи на це, Труханов та його заступник на погоджувальній раді і на позачерговій сесії міськради повідомили депутатам завідомо неправдиву інформацію про прийняття за результатами майбутнього голосування рішення на дачу згоди на купівлю приміщення, а не про його купівлю за конкретною ціною.

Крім того, вони надали неправдиві дані про готовність приміщення до використання і наявність ремонту, про створення в запропонованому приміщенні центру надання соціальних послуг.

Крім того, необхідність покупки була обґрунтована нібито реалізацією проекту "Європейська мерія", якого насправді не існувало.

В результаті приміщення купили за 185 млн гривень - за вдвічі вищою ціною, встановленою в ході розслідування, однак ці кошти були заарештовані за клопотанням антикорупційних органів.

"За дорученням прокурора детективи Національного антикорупційного бюро 31.05.2018 восьми підозрюваним та їх захисникам відкрили матеріали досудового розслідування для ознайомлення", - йдеться в повідомленні САП.

Нагадаємо, Труханов фігурує у справах щодо: 1) підписання мирової угоди з Борисом Кауфманом та Олександром Грановським щодо Одеського аеропорту; 2) купівлі приміщень заводу "Краян" за завищеними цінами під потреби міської влади; 3) привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг.

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Економічна правда