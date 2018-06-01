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На вихідних трохи похолодає – синоптики

П'ятниця, 1 червня 2018, 12:40

На вихідних в Україні трохи похолодає, місцями пройде невеликий дощ.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє 1 червня "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що найближчої доби погоду в більшості областей України визначатиме антициклон і прохолодна повітряна маса, яка вдень у більшості областей, крім сходу, почне прогріватися; лише західні області опиняться в зоні впливу атмосферного фронту та теплішого повітря.

У суботу – без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть дощі з грозами. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°, вдень 21-26°, у східній частині вночі 3-7° тепла, вдень 18-20°; в західних областях вночі 9-14°, вдень 23-28°.

У Києві – без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 23-25​​°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 2 червня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 33,3 градусів тепла в 1921 році, найнижча – вночі на позначці 3,9 градусів вище нуля в 1963 році.

У неділю, 3 червня, в західних, північних та Вінницькій областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза, на Прикарпатті помірні дощі; на решті території - без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м / с. Температура вночі 10-15°, на крайньому сході місцями 7-9°; вдень 23-28°.

У Києві – місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

1 червня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 20-23°; в Дніпрі, біля Києва, 21°.

Теми: погода
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