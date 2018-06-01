Українці не вірять Порошенку в питанні антикорупційного суду – дослідження

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П'ятниця, 1 червня 2018, 14:48

Лише 5% опитаних українців готові довірити створення антикорупційного суду представникам президента Петра Порошенку.

Про це свідчать результати опитування населення України, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

При цьому, як свідчить дослідження, найбільше довіри в цьому питанні представникам антикорупційних громадських організацій (47%) та експертам із західних країн (38%).

Опитування показало, що значно менше громадян готові доручити цю справу депутатам Верховної Ради (13%) та суддям від органів судового самоврядування (9%).

"Порівняно з кінцем 2017 року розподіл думок за цим питанням майже не змінився, за винятком деякого зростання довіри до антикорупційних громадських організацій (з 41% до 47%)", - розповідають дослідники.

Вони зазначили, що перевагу представникам антикорупційних організацій та західним експертам у формуванні антикорупційного суду віддають виборці усіх політичних сил і усіх регіонів України.

 

Опитування проводили з 19 по 25 травня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Повідомляється, що фінансувало опитування Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Українська правда
Теми: Порошенко Антикорупційний суд опитування
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