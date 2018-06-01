Порошенко звільнив голову району, який не хотів будувати сонячну електростанцію

Президент Петро Порошенко звільнив голову Татарбунарського району Одеської області Олександра Кривенка, який не передав в оренду інвестору землю для будівництва сонячної електростанції.

Про це голова держави повідомив під час свого візиту до Одеси у п'ятницю.

За його словами, відповідне розпорядження він вже підписав за поданням голови Одеської обласної держадміністрації.

Порошенко пояснив, що таке рішення зумовлене тим, що Кривенко понад півроку не передавав інвестору, який хотів побудувати сонячну електростанцію, землю в оренду.

Хоча відповідне розпорядження, за його наказом, було від голови Одеської ОДА.

"До нього ще в грудні минулого року зверталися інвестори з проханням передати в оренду земельну ділянку під будівництво об'єктів альтернативної енергетики. Зробити Одещину чистіше, побудувати сонячну електростанцію", - розповів президент.

"Сьогодні, через півроку, підприємство не те, що не розпочало будівельні роботи, воно навіть землю не отримало. А все через те, що голова райдержадміністрації Татарбунарського району, з невідомих мені причин, не вважає за потрібне укладати відповідну угоду з підприємством", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що якщо чиновники на містах дозволяють собі заважати інвесторам у чиїхось інтересах, то влада має бути жорсткою з ними.

Президент додав, що звільнення Кривенка буде прикладом для інших.

Порошенко також заявив, що Україна змінюється, а тому буде ухвалено рішення про створення Антикорупційного суду у співпраці з антикорупційними органами і всі чиновники обов'язково декларуватимуть свої доходи, щоб пояснити людям, звідки у них "будинки на узбережжі, дачі, дорогі авто, а у деяких навіть літаки".