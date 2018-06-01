Заступник голови СБУ придбав Range Rover, перебуваючи під слідством

Перший заступник голови СБУ – начальник головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.

Про це йдеться у розслідуванні під заголовком "Вартовий корупції" в СБУ програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу "UA: Перший"

Згідно з даними офіційного реєстру МВС, у 2018 році Павло Демчина став власником Range Rover Sport 2013 року випуску за понад 30 тисяч доларів.

Наразі Національне антикорупційне бюро розслідує можливе незаконне збагачення першого заступника голови Служби безпеки України.

У НАБУ відкрили провадження у березні 2017 року після того, як журналісти проекту "Слідство.Інфо" показали автопарк та будинок під Києвом, які належать матері дітей Павла Демчини Ользі Воловчук, і виявили, що офіційних доходів їй для цього не вистачило б.

У межах розслідування НАБУ в судовому реєстрі з’явилася інформація щодо офіційних доходів Демчини та Воловчук.

З 1998 по 2016 рік Ольга заробила всього 164 тисячі гривень. Павло Демчина за весь час державної служби з 2009 до 2016 одержав близько 1 мільйона 150 тисяч гривень.

Це означає, що офіційні доходи навряд чи дозволили б йому або Воловчук придбати елітне майно та коштовні автівки, йдеться у розслідуванні "Схем".

Сам Павло Демчина у коментарі "Схемам" заявив, що мав гроші на позашляховик Range Rover: "У мене задекларована була достатня сума для того, щоб придбати цей п'ятирічний автомобіль".

Скільки він заробив з 2016-го до 2018 року, Демчина точно не сказав: "Я вам зараз не готовий сказати, скільки я заробив. Мені треба піднімати довідки з наших фінансових підрозділів. (...) Близько 60 тисяч (на місяць – ред.)".

Журналісти підрахували: щоб купити таке авто, перший заступник голови СБУ мав віддати приблизно всю свою річну зарплату – і лишитися без коштів.

Журналісти "Схем" також виявили, що родичі Павла Демчини, які проживають на Рівненщині, заселилися в маєтки, вартість яких неспівмірна з їхніми скромними доходами.

Чиновник заявив: "Яким боком я до Старої Рафалівки, поясніть мені? Я приїжджаю забирати дітей від бабусі. Питайте бабусів, дідусів, я не проживаю разом з ними. Я декларую те, що маю я або особи, які зі мною проживають. Я проживаю один".

Павло Демчина також не захотів говорити, чи допомагав матері своїх дітей купувати будинок під Києвом: "Я проживаю в однокімнатній квартирі, це дуже легко з’ясовується. А коментувати чиїсь статки, людей, з якими я не проживаю, я не можу і не буду".

40-річного генерал-майора Демчину називають наближеним до соратника президента Ігоря Кононенка і "смотрящим" за СБУ від партії влади. Він очолює так зване управління "К".

Із 2017 року СБУ засекретило електронні декларації про майно та доходи всіх, хто працює у цьому відомстві, включно із керівниками – хоча вони публічні особи.